Adana Valisi Mahmut Demirtaş, nüfus müdürleri ile bir araya geldi

ADANA,()-ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşlara verilen hizmetleri detaylarıyla değerlendirmek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve tüm ilçelerin nüfus müdürleriyle makamında bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müdürlüklerce vatandaşlara sunulan "doğum, ölüm, evlenme, boşanma, kayıt düzeltme, adres kaydı, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri, adres standardının sağlanması" gibi hizmetler detaylarıyla ele alındı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay ve ilçe nüfus müdürlerinin, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin sağlanmasının önemini vurguladı.

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