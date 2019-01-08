Adana Valiliği'nden 'baraj' uyarısı

ADANA Valiliği, son günlerde yağan aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarda doluluk oranlarının hızla yükseldiğini belirterek, vatandaşlara önlem almaları, tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edilmektedir. Ancak bölgemize, önümüzdeki günlerde uzun süreli kuvvetli yağış ihbarı meteorolojik olarak yapılmaktadır. Seyhan Barajı’ndan, Seyhan Nehri’ne bırakılan su miktarında artma olacağından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."



FOTOĞRAFLI





YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×