Adana Şehir Hastanesinde “Ulusal Emzirme Haftası” etkinliği

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, " Ulusal Emzirme Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anne sütünün önemine vurgu yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.Adana Şehir Hastanesi Poliklinik girişinde düzenlenen etkinliğe, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feridun Sarı, Yüreğir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naci Kazan, hastane yöneticileri, doktorlar, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Anne sütünün önemi konusunda eğitim verilen etkinlik kapsamında kurulan stantta, anneleri ve anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bebeklerde ilk 6 ay anne sütünün önemi ile ilgili farkındalık yaratılan Ulusal Emzirme etkinliğinde, konuklara Adana Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulunun tanıtımı da yapıldı. Gebe Okulunda, anne ve anne adaylarının hafta içi mesai saatlerinde bilgi ve destek alabilecekleri vurgulandı. Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, burada yaptığı açıklamada, anne sütü ve emzirmenin, anne ev bebek üzerine olumlu etkilerinin bulunduğunu söyledi. Anne sütünün besin değerinin yüksek olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Daş, “Anne sütü, bebeğin özellikle fiziksel gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Bunun yanı sıra anne sütü hastalıklara karşı bebeği bir ömür boyu koruyor. Ayrıca, emzirme annenin şeker hastalığı, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini azaltarak sağlığını koruyor” dedi.

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