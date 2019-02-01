Adana Sağlık Festivali düzenlenecek

ADANA,() - ADANA Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında planlanan 1. Adana Sağlık Festivali’nin 14-16 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada festival kapsamında ‘Bu festivalde sağlık var’ sloganıyla halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek, bilinçlendirirken etkinliklerin festival havasında geçmesini sağlayarak halkı bu konuda teşvik etmek planlandığı belirtildi. Festival içeriğinde sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgi, söyleşi panellerinin yanı sıra zumba, pilates, yoga, bisiklet kullanımı teşvikiyle ilgili etkinlikler bulunduğu bildirildi.