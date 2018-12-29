Adana polisinden sürücülere uyarı 

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları kış aylarında yaşanan trafik kazalarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kış aylarında yapılan kazalarının yaşanmaması için alınacak tedbirler kosunuda uyarıda bulundu. Yağışlı ve sisli havalarda görüş mesafesinin azalmasından dolayı, araçların fren mesafesinin korunmasını hayati önemli kural olduğu anlatıldı. Ayrıca sürücülerin karlı ve yağışlı havalarda araçlarında çekme halatı, takoz, zincir, reflektör, kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı, birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü bulundurmaları kaydedildi. Kışın havanın erken kakarmasından dolayıda fren lambaları, göstergeler ve diğer uyarıcı ikaz ışıklarının çalıştığından emin olmaları istendi. Yağış anında kayganlaşan zeminde takip mesafesine uyulması, hız yapılmamasının da kaydedildiği açıklamada, iyi dinlenilmiş olarak yolculuğa çıkılması ve düzenli molalar verilmesi gerektiğ istenildi.

Kentte kış aylarının soğuk ve kar yağışlı geçen ilçeleri Pozantı, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve il dışına seyahat eden sürücülerin araçlarında mutlaka kar lastiği bulundurmalarının güvenlikleri açısından önemli olduğu, vatandaşların trafik kazalarından uzak, huzurlu, güvenlikli ve kaliteli bir trafik ortamında bulunmalarını sağlamak için çalışmaların kararlılıkla devam edileceği belirtildi.



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