Adana polisi seçim güvenliği toplantısı yaptı

ADANA İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin güvenlik toplantısını gerçekleştirdi.Yüreğir Kültür Merkezin'de yapılan 'Seçim Güvenliği ve Mevzuatı' konulu toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri katıldı. 2 saat süren toplantıda seçim güvenliği, seçim yasakları, seçimlerin sorunsuz ve güvenli ortamda geçirilebilmesi için yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Vatandaşların hür ve özgür bir ortamda oy kullanması için tüm polisleri dikkatli ve duyarlı bir şekilde görev yapmasını isteyen Yıldız, "Seçimlerde 5 bin 600 polisin görev yapacak. Vatandaşların huzurlu bir ortamda sandığa gitmesi için özverili bir şekilde çalışacağız" dedi.

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