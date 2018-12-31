Adana'nın sit alanı haritası

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı sit alanları istatistiklerine göre Adana'da 2017'de 373 olan sit alanı, 387'e yükseldi.

Türkiye'de özellikle arkeolojik zenginliğe sahip iller arasında öne çıkan Adana'da, 2017 yılında 373 sit alanı ve 713 taşınmaz kültür varlıkları bulunuyordu. 2018 yılı itibariyle ise kültür varlıkları ve sit alanları envanter çalışmaları ile artış görüldü. Kentte 373 olan sit alanı 387'e yükselirken, kültür varlıkları da 769'a çıktı. Sit alanlarının 381'ini arkeolojik alanlar oluştururken, 3 arkeolojik ve doğal sit alanı, 1 arkeolojik ve kentsel sit alanı buluyor. Taşınmaz kültür varlıklarını ise 300 sivil mimarlık örneği, 88 kalıntı, 3 korumaya alınan sokak, 66 dinsel yapı, 107 kültürel yapı, 38 idari yapı, 36 askeri yapı, 82 endüstriyel ve ticari yapı, 42 mezarlık ve 5 şehitlik oluşturuyor.



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