Adana Müzesi ödül aldı

ADANA,()- Turex Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan Shining Star Awards 2019 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen gala ile sahiplerini buldu.

Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence – dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik gündem oluşturmak ve toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards’da Adana Müzesi'nin 'En Başarılı Müze ve Örenyeri' kategorisinde ödül aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel potansiyeli ile ülkemizin güzide şehirlerinden biri olan Adana’nın her alanda gelişip kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Demirtaş, bu hususta tüm kamu kurum ve kuruşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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