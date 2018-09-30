Adana Metrosu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekliyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un "Adana Hafif Raylı Sistemi bakanlığa devredilsin" çağrısına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Bakanlığımızın herhangi bir raylı sistem hattını devralabilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkün olmaktadır" dedi.

Adana'nın sırtında bir kambur olarak nitelenen Adana Hafif Raylı Sistemi (Adana Metrosu) hakkında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yanıtlaması istemiyle önerge hazırlayan Barut, "1988 yılında yapımı için ilk adımı atılan, 1996'da yapılmaya başlanan ve 2010 Mayıs ayında kısmi açılışı gerçekleştirilen metronun, Ankara, İstanbul ve Antalya örneklerinde olduğu gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devralınması yönünde bir planlamanız var mı? Adana Büyükşehir Belediye bütçesinin her yıl yüzde 40'ının Metro borcuna gidiyor olması Adanalılara yapılan bir haksızlık değil mi? Metro ve Hızlı Tren projelerinde Adana'nın ihtiyacı olan yeni etaplara başlanabilmesi ve mevcut durumun bitirilebilmesi için Bakanlık olarak bir planlamanız söz konusu mudur?" sorularına yanıt verilmesini istedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ GEREKİYOR

Barut'un soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan yazılı olarak yanıt verdi. Bakan Turan'ın yanıtında, "Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve İl Özel İdarelerinin teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirmek ve uygun olanları Cumhurbaşkanı'nın iznine sunmak, projeleri incelemek ve onaylamak, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen projeleri ilgili kuruluşlarla işbirliğiyle yapmak veya yaptırmak görevleri bakanlığımıza verilmiştir. Bakanlığımızın herhangi bir raylı sistem hattını devralabilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkün olmaktadır" ifadeleri yer aldı.

VERDİĞİNİZ SÖZÜ YERİNE GETİRİN

AKP Hükümeti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Metrosu'nun bakanlığa devredilmesiyle ilgili defalarca kamuoyuna yansıyan açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Barut, şunları kaydetti:

"Adana'nın kanayan yarası haline gelen, yıllardır sürüncemede bırakılan Adana Metrosu'nun bakanlığa devri için verilen sözleri de unuttular. Adana üvey evlat değildir. Neden diğer illerde bakanlık devreye girerken Adana söz konusu olunca topu taca atıyorlar? Metronun devri için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyormuş. Verilen yanıt bu. Elinizi tutan mı var? Her konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor da Adana için niye çıkmıyor? Çıkarın bu kararnameyi. Borcunu ödemek için belediye gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasının gittiği Adana Metrosu'nun bakanlığa devri için 4 Şubat 2017'de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım Adana'da Adnan Menderes Spor Salonu'nda söz vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adana'da 12 Haziran 2011 seçimleri mitinginde, 'Metro yapımını Ulaştırma Bakanlığımıza devir alıyoruz, Kardeşlerim, biz söz verirsek yaparız' demişti. Bir an önce söz verdiğiniz gibi metro işini bakanlık devralsın. En kısa sürede daha önce söz verildiği gibi metronun ikinci etabına başlayın ve uygun güzergahları belirleyin. "

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