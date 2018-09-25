Adana Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi

ADANA'da bu yıl ikincisi 'gelenekselin gücü adına' temasıyla düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarında gelinen aşama Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.Toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile festivalin yürütme kurulu üyeleri katıldı. Vali Demirtaş, geçen yıl büyük ilgi gören festivalin bu yıl daha renkli görüntülere sahne olabilmesi için yapılan hazırlıkların detaylarının ele alındığı toplantıda, hazırlıkların son sürat devam ettiğini söyledi.Demirtaş, Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtacaklarını dile getirerek, çalışmalarından dolayı yürütme kuruluna teşekkür etti.Festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmaların detaylarıyla değerlendirildiği toplantı, katılımcıların önerilerini dile getirmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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