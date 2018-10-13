Adana Lezzet Festivali'ne 'Çin' damgası

ADANA'da bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Lezzet Festivali'nin onur konuğu olan Çin Halk Cumhuriyeti, kurdukları stantta ülkelerine özgü yemekleri Adanalılara sundu.

'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla Adana'ya özgü lezzetlerin tanıtıldığı festivale konuk olan Çin Halk Cumhuriyeti'nden şefler Ding Fayao ile Zhang Feng, ülkelerine ait yöresel yemekleri Adanalı lezzetseverler için yaptı. Acı yemekleriyle meşhur Adanalılar, acılı uzakdoğu yemeklerini severek yedi. 14 Ekim'de sona erecek festivalde, farklı kentlerden gelenler, gastronomi dünyasındaki farklı lezzetlerden oluşan yemekler, tatlılar ve kente özgü şalgamın tadına baktı.

Festivalin son günü olan 14 Ekim'de gastronomi sahnesi, söyleşi ve atölye çadırlarında yarışmalar, paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Stantların gezilmesiyle 2. Adana Lezzet Festivali sona erecek.



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