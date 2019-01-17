Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti

TÜRKİYE Kent Konseyleri Birliği 10.Dönem Başkanlığı görevine seçilen Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan ve Beraberindeki Heyet, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığını düzenlenen törenle devralan Ekrem Aslan'ın yanı sıra Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe'nin de aralarında bulunduğu heyet üyeleri, ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a, yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Ekrem Aslan'ı tebrik eden ve yeni görevinde başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş ise Adana Kent Konseyi'nin sosyal ve kültürel yaşamda önemli faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çekti ve konsey üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, konsey tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında fikir alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

FOTOĞRAFLI