Adana Film Festivali onkoloji servisinde

ADANA,()- SANATI ve sinemayı buluşturan Türkiye'nin en iyi film festivellerinden biri olan 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından çocuklara çizgi film gösterimi sunuldu.

Sevgi Korteji ve kentin dört bir yanında kurulan gezici sinemalarla vatandaşların arasında gösterimlere devam ederken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü festivale katılamayan çocukları unutmadı. Festivali Adana Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavisi devam eden çocukların ayağına taşıyan Başkan Sözlü, gösterime sunulan üç boyutlu çizgi filmi onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarla birlikte izledi. Başkan Sözlü, film sonrası çocuklara küçük armağanlar verdi.

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