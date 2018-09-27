Adana Film Festivali'nde Yılmaz Güney sineması irdelendi

ADANA'da bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nde söyleşi, panel, belgesel ve film gösterimleri sürüyor.Adana’dan yetişen dünyaca ünlü sinemacı Yılmaz Güney’in ve sinemasının ele alındığı, 'Yılmaz Güney Sineması: Çukurova Gerçeğinin Estetiği' konulu söyleşi 75'inci Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen, Doç. Dr. Ayşe Toy Par, Dr. Öğretim Üyesi Aydın Çam, Sinema Yazarı Erman Bostan katıldı.YILMAZ GÜNEY SİNEMACILIĞI İRDELENDİYılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney ve kardeşi Yaşar Pütün’ün de katıldığı söyleşide, Yılmaz Güney sinemacılığının, yerelden evrensele yolculuğu irdelendi. Yılmaz Güney Sineması’nın, Çukurova estetiğinden olabildiğince istifade ederek, evrensel mesajlar verme gücüne ulaştığına, bu konudaki Yılmaz Güney yeteneğine ve eserlerinin gücüne değinildi. Fatoş Güney, söyleşide dile getirilenleri çok beğendiğini ve şu ana kadar dinlediği değerlendirmeler arasında en doğru anlatımlardan birine şahit olduğunu belirtti. Güney, toplantıda konuşulanların bir kitap haline getirileceğini söyledi.

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