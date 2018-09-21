Adana Film Festivali'nde, 25. yıla özel 'pazartesi' etkinlikleri

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali yarın saat 11.00'da Atatürk Parkı'nda Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayacak.

Festival programı, saat 12.00'de 75. Yıl Sanat Galerisi'nde '25. Yıl Festival Tarihi' sergisinin açılışı ile devam edecek. Ardından Suat Yalaz, Süleyman Turan, Özgür Ateş'in katılımıyla 'Çizgi romandan beyaz perdeye' adı altında söyleşi gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin dolu dolu günler geçireceği festivalin ilk gününde 75. Yıl Sanat Galerisi’nde saat 18.00'da ise Erhan Tuncer tarafından 25. yıla özel 25 orjinal Yeşilçam senaryosu eşliğinde 'İlk Kez Gün Işığına Çıkacak Belgelerle Yeşilçam'da' konulu interaktif konferans verecek.

SILA KONSERİ ÜCRETSİZ

Aynı gün saat 20.00'de ünlü sanatçı Sıla, Adanalı hayranlarına ÇUFAŞ Fuar Merkezi'nde seslendireceği şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak. Adanalılar, Sıla konserine, ücretsiz izleyebilecek.



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