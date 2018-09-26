Adana Film Festivali mobil uygulaması kullanımda

BU yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında rezervasyonlar için mobil uygulama sunuldu. Bu yıl sadece konuklar için geçerli olan sistem, önümüzdeki yıldan itibaren, herkes için geçerli olacak.Adana Film Festivali'nde son dakika gelişmeleri, etkinlik ve film gösterim takvimlerinin detaylarıyla yer aldığı mobil uygulama üretildi. Apple Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan uygulama ile film gösterimleri için rezervasyon işlemleri gerçekleştirilecek ve Adana’da ziyaret edilebilecek yerler kategoriler halinde öğrenilip, yönlendirme hizmeti alınabilecek.REZERVASYON YAPILABİLECEKUygulama sayesinde konuklar en yakın taksi duraklarına tek dokunuşla ulaşabilecek. Film gösterimleri için salon-seans-koltuk rezervasyonunda bulunulabilen uygulamada, bu kısım yalnızca kullanıcı adı ve şifresi önceden atanmış özel davetliler için geçerli olacak. 2018 yılında davetliler için test edilecek olan bu sistem, 2019 Adana Film Festivalinde tüm izleyicileri için kullanıma açılacak.

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