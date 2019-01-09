Adana Emniyet Müdürü'ne 'hayırlı olsun' ziyaretleri

SEYHAN Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Baro Başkanı Veli Küçük, kente ataması yapılan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana'ya atanan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Baro Başkanı Veli Küçük, 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundu. Müdür Aktaş ise, Karalar, Çetin ve Küçük'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.



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