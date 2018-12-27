Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş atandı

ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 ve 55 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; bazı illerin emniyet müdürü değiştirildi. Buna göre, merkeze çekilen Selami Yıldız'dan boşalan Adana Emniyet Müdürlüğü görevine Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Aktaş'ın Adana'ya gelerek görevini devralacağı belirtildi.

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