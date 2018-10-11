Adana Devlet Tiyatrosu’ndan, "Yarınlara geç kalmadan"

ADANA Devlet Tiyatrosu(ADT), sezonunun ikinci oyunu olan, 'Yarınlara geç kalmadan'ı izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.Yarınlara Geç Kalmadan, aile içi şiddeti, madde bağımlılığını, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin, nerede hata yaptığını anlatıyor. Feyzullah Arslan-Nerrmin Ertükmen’in yazdığı, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gökhan Doğan’ın yönettiği oyun, 23 Ekim de izleyici karşısına çıkacak. Oyunun yönetmen yardımcılığını Burçin Börü, asistanlığını Hakan Akyüz, kostüm ve dekor tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını Özer Kuşkaya ve müzik düzenini Engin Bayrak yapıyor.

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