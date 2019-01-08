Adana Demirsporlu Ateşoğulları, Yüreğir'e CHP'den aday adayı oldu

ADANA Demirspor'da geçmiş dönemlerde başkan adayı olan Nilay Ateşoğulları, CHP’den Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine aday adaylığını açıkladı.Adana’da uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli pozisyonlarda siyaset yapan Dursun Ateşoğulları’nın, önceki kongrede Adana Demirspor Kulübü'nün başkan adayı olan torunu Nilay Ateşoğulları, CHP’den Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine aday adayı olduğunu açıkladı.Partisi tarafından aday gösterilip, göreve seçilmesi halinde yapacaklarını anlatan Ateşoğulları, öncelikle işsizliği azaltıp bütünsel kalkınmayı sağlayacak projeler hazırladığını kaydetti. Ateşoğulları, 3 yıl boyunca Adana’da ilçeleri ve mahalleleri gezerek işçiler, çiftçiler, öğrenciler, sığınmacılar ve il yöneticileriyle görüşerek eksiklikleri ve çözümleri belirlediklerini söyledi.

Projelerinden bahseden Ateşoğulları, şöyle konuştu:

"Adana’da en büyük sorunumuz olan işsizlik ve yoksullukla mücadele için Yüreğir’den başlamamız gerekiyor. En önemli hedefimiz; kooperatifler kurarak, organik tarımı hayata geçirmek ve ürünlerin ihracatını sağlamak. Üretim, ihracat ve uluslararası ilişkiler tecrübelerimle kırsal kalkınma modelimizi hayata geçirmek hedefindeyim. Türkiye'ye örnek bir belediye yaratacağımızı ve işsizliği önlediğimiz gibi milli gelire de katkı sunacağımızı belirtmek isterim. Narenciye ve fıstıklı organik çikolata başta olmak üzere farklı kooperatifler kurarak, üretimi kayıt altına alıp, teknolojiyle birlikte kontrollü ilerlemesini sağlayacağız. Yüreğir'den başlatacağımız değişimle, ülkemizi yerelden başlayarak küresel değerlere taşımaya hazırız."

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