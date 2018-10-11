Adana Demirspor, salonda çalıştı

ADANA,()- ADANA Demirspor, Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merlezi’nde Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1saat sürdü. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasının yapıldığı antrenman, takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. Antrenmana sakatlığı süren Orkan Çınar’ın yanı sıra milli takımda bulunan Mickael Pote katılmadı. Adana Demirspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde Aytaç Durak Tesisleri’nde yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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