Adana Demirspor, moral yemeğinde bir araya geldi

ADANA,()- SPOR Toto 1'ci Lig'in 20. haftasında 2 Şubat'ta Gazişehir FK ile karşılaşacak olan Adana Demirspor’da teknik heyet ve futbolcular, yöneticilerle moral ve birliktelik yemeğinde bir araya geldi.

Divan Otel’in restoranında gerçekleştirilen organizasyona yöneticiler Şentürk Çalık ve Savaş Çokduygulu, teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet ile futbolcular katıldı. Adana Demirspor'u diğer kulüplerden ayıran en belirgin özelliğinin mücadele azmi ve inatçı yapısı olduğunu ifade eden kulüp basın sözcüsü Savaş Çokduygulu şöyle konuştu:

“Birlik, beraberlik ortamı mevcut olduğunda neler yapabileceğimizin örnekleri kulübümüzün tarihçesine işlenmiş durumdadır. Biz bu bayrak yarışında, kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın coşkusuyla layık olduğumuz yere çıkmak için var gücümüzle savaşmak zorundayız. Hedefimizden uzaklaşmamak için ciddi bir mücadele lazım. Sayın başkanımız Murat Sancak ve yönetim kurulumuz futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyor. Murat Sancak’ın önderliğinde önce kulüpleşme için adım attık ve kurumsallaşma yolunda da önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. İnsani olarak da Adana Demirspor camiasına sahip çıkan önemli bir başkana sahibiz. Elini taşın altına koyan başkanımız Murat Sancak ile omuz omuza takımımızı hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız."

VURAL: CAMİAMIZI ÜZDÜK

Denizlispor mağlubiyeti ile herkesi üzdüklerini belirten teknik direktör Yılmaz Vural ise, "Başkanımız Murat Sancak’ı ve camiamızı üzdüğümüzü biliyoruz. Büyük fedakarlık yaparak her zaman bizlerin yanında olan başkanımız ve taraftarlarımıza söz veriyoruz ki bu durumu telafi etmek için var gücümüzle başarı için çalışacağız” dedi.

KURTULUŞ YURT: GAZİŞEHİR FK MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ

Gazişehir FK karşısında ellerinden geleni yapacaklarını anlatan takım kaptanı Kurtuluş Yurt "Denizlispor karşısında aldığımız mağlubiyet bize yakışmadı. Geride kalan maçlarda Adana Demirspor’un gücünü herkese göstermemiz lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Gazişehir FK maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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