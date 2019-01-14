Adana Demirspor, kampta çalışmalarını sürdürüyor

ADANA,()-SPOR Toto 1.Lig’in ikinci yarısında Antalya Belek’te hazırlanan Adana Demirspor, pazar günü yaptığı çift hazırlık maçıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Günün ilk hazırlık maçında Romanya’nın Craiova takımıyla karşılaşan mavi lacivertliler sahadan 2-1 lik mağlubiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural karşılaşmaya; Çağlar, Hakan, Adil, İsmail,Orhan, Hamidou, Emre Nefiz, Erkam Develi, Berk Yıldız, Kosecki ve Kaan Türkmen ilk 11 ile başladı. Oyuna sonradan Mitroviç, Filip ve Yiğit Kadıoğlu dahil oldu. Romanya takımı Craiova’nın attığı iki gole Kosecki’nin attığı golle cevap veren Adana Demirspor günün ilk hazırlık maçını kaybetti. Günün ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşan Adana Demirspor, yeni transfer Semih Güler’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 üstünlükle tamamladı.

Karabükspor maçı hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek olan Adana Demirspor 17 Ocak'ta kampı tamamlayacak ve Adana’ya dönecek.

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