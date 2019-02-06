Adana Demirspor, deplasman öncesi antremana devam ediyor

ADANA, () - ADANA Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman, saat 11.00’de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı . Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi. Adana Demirspor, 7 Şubat perşembe günü Adana Demirspor Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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