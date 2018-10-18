Adana Demirspor'dan U14 milli takımına 4 aday

ADANA Demirspor U14 takımının genç oyuncuları Kerim Çalan, Yücel Gürol, Muhammed Mustafa Özdemir ve Mehmet Nedim Durak, İstanbul'da milli takım seçmelerine davet edildi.14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 19 Ekim 2018 cuma günü başlayacak. Teknik sorumluluğunu Şenol Erol’un yaptığı Adana Demirspor U14 takımından, Kerim Çalan, Yücel Gürol, Muhammed Mustafa Özdemir ve Mehmet Nedim Durak seçmelere katılacak. Genç milli takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği organizasyon sonrası, en küçük yaş grubu olan U14 milli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

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