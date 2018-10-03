Adana Demirspor'da Osmanlıspor hazırlıkları

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı zorlu Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Bir günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçına hazırlanan mavi lacivertliler, yaklaşık 1.5 saate yakın çalıştı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik üzerine gerçekleştirildi. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile streching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Adana Demirspor, hazırlıklarına bugün saat 18.30’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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