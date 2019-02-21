Adana Demirspor antrenman yaptı

Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Kurtuluş-Kaan-Süleyman-Emre- Levent-Semih-Anderson-Adil-Gladky-Mitroviç’ten oluşan beyaz takım, Çağlar-Rassaul-Hamidou-Pote-Tayyib-Hakan-Berk-Erkam-Batuhan ve İsmail’den oluşan mavi takımı 4-0 yendi. Karşılaşma sonrasında beyaz takım galibiyet pozu verdi.
FOTOĞRAFLI