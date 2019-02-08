Adana Demirspor antrenman yaptı

ADANA Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik Direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman, egzersiz hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İstanbulspor maçının taktik antrenmanıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Emre Uğur Uruç katılmadı. Adana Demirspor’da antrenman sonrası 23 yaşına giren Erdal Öztürk’ün Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Adana Demirspor, 9 Şubat'ta tesislerde yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. İstanbulspor ile 10 Şubat'ta deplasmanda karşılaşacak olan mavi-lacivertliler, bu maç için 9 Şubat'ta İstanbul’a hareket edecek.

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