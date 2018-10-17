Adana Demirspor antreman yaptı

ADANA Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.Antrenman saat 10.00’da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Antrenmana milli takımda olan Mickael Pote ve sakatlığı bulunan Murat Akın katılmadı.

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