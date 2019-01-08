Adana'da uçuş sayısı azaldı, yolcu sayısı arttı

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2018 yılı istatistiklerine göre Adana Havalimanı'ndan uçuşlar bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldı. Ancak buna rağmen uçakla taşınan yolcu sayısı 5.5 milyonu aştı.Mersin ve Osmaniye gibi yerleşim merkezlerinin de sivil hava ulaşımına açılan kapısı olan Adana Havalimanı'nda 2018 yılı toplam yolcu sayısı 5 milyon 626 bin 996 oldu. Bir önceki yılla kıyaslandığında kentte yolcu sayısı yaklaşık yüzde 0,3 artarak yaklaşık 17 bin artış gösterdi.

UÇUŞ TRAFİĞİNDE DÜŞÜŞ

2018 yılı Aralık sonu itibariyle 12 aylık dönemde uçak trafiği ise bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 8 düşüşle 35 bin 452, dış hatlarda da yüzde 11'lik düşüşle 5 bin 718 olarak gerçekleşti. Toplamda ise uçak trafiğinde yüzde 8'lik düşüşle 41 bin 170 uçuş gerçekleştirildi. Kargo, posta ve bagaj yüzde 0,3 azalmayla 47 bin 913 ton taşındı.

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