Adana'da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kozan ilçesi Turgut Özal Bulvarı hastane kavşağı üzerinde Mehmet Yılmaz (31) yönetimindeki 01 Y 9850 plakalı otomobil ile Süleyman Dinçer'in (62) kullandığı 01 RK 689 plakalı motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Motosiklette yolcu konumundaki Hasan Özakçaoğlu (55) yaralanırken, sürücü Süleyman Dinçer kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×