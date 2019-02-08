ADANA'da 'Seçim Güvenliği' toplantısı siyasi parti il başkanlarının katılımıyla, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik makamında düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, CHP İl Başkan Vekili Hasan Alkan, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, SP İl Başkanı Mustafa Gözütok, BTP İl Başkanı Ahmet Oskar Haznedar, BBP İl Başkanı Ahmet Şahin, DP İl Başkanı Cafer Doğan, DSP İl Başkanı Selami Gördebil ve Vatan Partisi İl Başkanı Selver Kaplan ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda, seçimle ilgili genel esaslar ve yüksek seçim kurulunun almış olduğu kararlar değerlendirilerek seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler, siyasi partilerin yapacakları propaganda çalışmaları ile güvenlik ve asayişin sağlanması konusunda izlenecek yasal esaslar masaya yatırıldı.Vali Demirtaş, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla, siyasi parti il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı düzenlemekteki amaçlarının, parti yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunmak, vatandaşların oylarını huzurlu ve güvenli bir ortamda kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

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