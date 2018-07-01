Adana'da OSB toplantısı

ADANA'da kurulması ve genişletilmesi planlanan Organize Sanayi Bölgeleri'ne yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Defterdarı Emin Temiz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi ile Mobilyacılar ve Mahrukatçılar sitelerine yönelik bölgeler ile Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan nazım imar planlarına ilişkin kararların ardından yapılması gereken çalışmalar detaylarıyla ele alındı.Organize Sanayi Bölgelerine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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