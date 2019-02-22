Adana'da Kent Sorunları Sempozyumu

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek sempozyumun ilk gününde 'Önceki Sempozyumlarda Ne Sunduk? Şehirlerimizde ne oldu?' paneli sonrası 'Kent ve Çevre', 'Enerji ve Sanayi', 'Kent Yaşamı ve Ekoloji', 'Tarihi Çevre, Koruma ve Değişim' oturumları, ikinci gün ise 'Kentsel Dönüşüm Paneli' sonrası 'Planlama ve Kentleşme', 'Kent Kültürü ve Kent Sosyolojisi', 'Ulaşım, Altyapı ve Mühendislik', 'Adana Büyükşehir Belediyesi Adayları Konuşuyor' ve Sonuç Bildirgesi oturumları ile kentin sorunlarına çözüm önerileri konuşulacak.