Adana'da kaza: 3 yaralı

ADANA, () - ADANA'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı D-400 köprülü kavşağında meydana gelen olayda, Eşref B. yönetimindeki 01 VC 090 plakalı otomobil ile Emrah B. yönetimindeki 06 HS 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Serpil Bayır, Kerime Özgürdağ ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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