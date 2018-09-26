Adana'da İl Spor Güvenliği toplantısı yapıldı

ADANA'da Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında İl Spor Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve diğer spor güvenliği kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, kentte düzenlenecek spor faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için uygulanması gereken güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Toplantıda, şiddet ve benzeri olayların yaşanmaması için tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Vali Demirtaş, yapılacak spor etkinliklerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması dileğinde bulunarak sporun birliğe, beraberliğe ve dostluğa vesile olması temennisinde bulundu. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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