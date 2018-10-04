Adana'da ekmek fiyat tarifesi değişmeyecek

ADANA,() - ADANA Valiliği ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildi.

Adana'da Fırıncılar Odası ekmeğe yüzde 25 zam açıklamasına hazırlanırken, Adana Valiliği'nden itiraz geldi. “Tarife günümüz ekonomik şartlarına uygun değildir” diyen Valilik konuyu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileriyle müzakere ederek, zammın durdurulduğunu, belirlenen tarifenin dışında satış yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, Vali Mahmut Demirtaş ve Adana Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Ali Tekin ile de yapılan istişareler sonucu, Ticaret Bakanlığı ve Valilik kararına uyarak, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılmasına devam edileceğini açıkladı. Sözütek, "Adana Valiliği ile Birliğimiz arasında yapılan müzakereler neticesinde Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Adana Valiliği ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 03.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir. Bakanlığın açıklaması doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da 200 gram ekmek 1 lira üzerinden satılmaya devam edecektir. Esnafımız, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ekmekte zarar etmesine rağmen, yaşadığı sıkıntıyı halkımız için bir süre daha göğüsleyecektir. Talebimiz, devlet kurumlarının birçok emtiada olduğu gibi ekmekte de girdi maliyetlerini fahiş olarak artıran toptan un satıcıları ve maya üreticileri başta olmak üzere diğer kurumları sıkı denetim altına alarak fırıncılarımızın mağduriyetini en aza indirmeleridir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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