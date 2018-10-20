Adana'da 'Dünya Gıda Günü' etkinliği

ADANA'da TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi öncülüğünde Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı etkinlik, Seyhan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Toplantı salonunda bir konuşma yapan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Şehmus Alparslan, gıda varlığı, yönetimi ve doğru kullanımına dönük duyarlılık sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş günü olan 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü kabul ettiğini belirtti. 'Mühendis Eli Değmiş Gibi' ismini alan etkinlikte uzmanlar, ekmek ve çeşitleri, gıda güvenliği, meyve ve sebze işleme, süt ve süt ürünleri, fermente gıdalar konusundaki soruları cevaplandırdı. Etkinlikte Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık, sunum gerçekleştirdi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×