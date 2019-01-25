Adana'da 2018'de 69 kişi trafik terörü kurbanı oldu

ADANA'da 2018' yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 69 kişi yaşamını yitirirken, 7 bin 629 kişi ise yaralandı.

Türkiye genelinde 2018 yılında 428 bin 74 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 3 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 310 bin 109 kişi ise yaralandı. Adana'da ise 2018 yılı Aralık sonu itibariyle 4 bin 959 ölümlü-yaralanmalı, 6 bin 334 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu kentteki kazalarda, 1 yıllık süreçte 69 kişi yaşamını yitirirken, 7 bin 629 kişi yaralandı.

TAŞIT SAYISI 646 BİN 244

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adana'da 327 bin 781 otomobil, 10 bin 792 minibüs, 4 bin 898 otobüs, 99 bin 951 kamyonet, 20 bin 75 kamyon, 129 bin 52 motosiklet, bin 361 özel amaçlı taşıt, 52 bin 334 traktör olmak üzere 646 bin 244 taşıt bulunuyor.



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