Adana Büyükşehir’den 250 bin adet bez çanta

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla 250 bin adet bez çanta hazırlattı. Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantaların vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak’tan itibaren başlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kent genelinde günde bin 800 top çöpü toplayıp, Sofulu Çöplüğü’nde bertarafını gerçekleştiren, geri dönüşüm tesisinde atık kâğıt, plastik, cam ve metallerin ekonomine geri kazanımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemeye yönelik hizmetlerine bir yenisini ekledi.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Adana Ulaşım A.Ş. 250 bin adet bez çanta hazırlattı. Üzerinde belediye logosu, Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır sloganlarının yazılı olduğu bez çantaların dağıtımına başlandı.Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için ‘Adana Evimiz Gibi Tertemiz’ sloganıyla yürüttüğü bilinçlendirme kampanyasında da atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklarla bir arada çöpe atılmaması konusunda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi’nde görevli çevre mühendisleri, çevreye zararlı atıkların toprak ve suyu kirletmeden toplanması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi konularında yarının büyüklerini bilinçlendiriyor.

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