Adana Büyükşehir Belediyesi, TEMSA'dan 60 yeni otobüs aldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 milyon liralık yatırımla TEMSA’dan satın alınan 60 otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, belediye meclis üyeleri ve bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 2018 yılı içerisinde 10 adet elektrikli otobüs teslim edeceklerinin müjdesini vererek teslim edilen 60 otobüsün kente hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

HEMŞERİLERİMİZİN KONFORU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise, şunları söyledi:

"TEMSA, Adana’nın haklı gururu, yüz akı, ulaşmayı hedeflediğimiz Türkiye’nin önemli bir üretim merkezidir. Yurt dışı gezilerimizde TEMSA otobüslerini görüyoruz ve bir Adanalı olarak bunun sevincini yaşıyoruz. TEMSA dünyada otomotiv sektöründe ayrıca kendi markasını kendisi üreten ve sürdürülebilir hale getiren 2 ya da 3 fabrikadan birisi. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılı itibarı ile TEMSA’dan 60 adet 2018 model Avenue LF plus otobüsleri filomuza kattık. Bu otobüslerde yeni teknolojilik imkanlar kullanılmış olup araçların her türlü teknik verilerini anlık olarak cep telefonu ve bilgisayarlardan takip etme imkanımız olacak. 2014 yılından itibaren toplam 143 adet Temsa Avenue ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına oturma kapasitesi yüksek, yolcularımızın konforlu seyahat etmesini sağlayan 10 adet Temsa Tourmalin araç aldık. Filomuza 2014 yılından itibaren toplam 153 adet yeni araç alımı sağladık. Ayrıca 2014 yılında 66 adet olan hat sayımız şu an itibari ile 97 adete çıkarıldı."

Törenin ardından kurdele kesimi yapılarak TEMSA’dan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 60 otobüsün teslimi gerçekleştirildi.



