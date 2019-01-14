Adana Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası ayağa kaldırıyor

ADANA,()-ADANA Büyükşehir Belediyesi, Türkocağı Mahallesi’nde 19’uncu yüzyıldan günümüze ulaşan Tepebağ evinin restorasyonunu tamamladı.

Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB), merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde üçüncü derece arkeolojik sit alanında bulunan 19'uncu yüzyıldan günümüze ulaşan 152 envanter numaralı konağı 2017 yılında kamulaştırdı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından restorasyona girişen KUDEB görevlileri, 15 aylık titiz çalışmayla üç katlı konağın aslına uygun şekilde yenilemesini gerçekleştirdi. Tarihi Tepebağ evinin son rötuşların ardından gastronomi turizminin çekim merkezi olması için Adana Mutfak Müzesi adıyla düzenleneceği belirtildi. Çukurova’nın zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Adana Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek olan konakta mutfak malzemeleri, yöresel yemeklerin tarifleri, sofra düzeni yöreye özgü kullanım şekilleriyle sergilenecek.

Öte yandan Ulucami Mahallesi’nde 3’er katlı bitişik konakları restore edip, el işi atölyesi ve misafirhane olarak hizmet vermesi için gayret sarf eden Adana Büyükşehir Belediyesi, Kayalıbağ Mahallesi’nde 9’u tescilli toplam 31 binanın aslına uygun şekilde restore edilmesi ve antik kalenin turizme kazandırılması için de proje hazırladı. 26009 sokağı içine alan 2 bin 200 metrekarelik alanı kapsayan projede Adana Atatürk Müzesi’nden Avukat Turan Arın Sokağı’na kadar uzanan 26009 sokaktaki 9 adet tescilli kültür varlığı konak ile 22 adet tarihi yapının restorasyonu öngörüldü.

Toplam 31 binanın cephe ve çatı sağlıklaştırmasının yanı sıra antik kale kalıntısının korunup, tescilli yapıların çevresinde meydan düzenlemesiyle bu bölgenin turizm değerinin artırılması amaçlandı. Tarihi Tepebağ evlerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, cephe sağlıklaştırmaları, kentsel tasarım ve aydınlatma projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacağı bildirildi.

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