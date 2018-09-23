Adana Büyükşehir Belediyesi 3 köprü için çalışma başlattı

ADANA,() - ADANA'da Cevat Yurdagül Bulvarını Yüreğir'e bağlayan köprü, Koza Bulvarını Seyhan'a bağlayan köprü, Misis Köprüsünün aşağısına olmak üzere üç farklı köprünün şantiye alanı kurularak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla ilk kepçe vuruldu.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın Suriye’si görünümündeki Yüreğir’i kıymetlendirerek Seyhan Nehrinin doğusu ile batısı arasındaki farkı ortadan kaldıracak olan Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı’nı birbirine bağlayan ve 550 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şerit olarak projelendirilen Yavuzlar Köprüsü’nün yalnızca trafik yükünü hafifletmeyeceğini aynı zamanda Yüreğir’i kıymetlendireceğini ifade etti.

Yapılacak olan üç farklı köprü ile yıllardır ihmal edilmiş olan Yüreğir’e doğrudan bir dokunuş yaparak trafik çözümünden ziyade Yüreğir’in unutulmuşluğunu tersine çevirerek ilçenin makus talihini değişeceğini aktaran Başkan Sözlü, “Tarihe not düşecek bu projeleri Hakk’a olan inancımız, Adanalı hemşerilerimizden aldığımız güç ile en kısa sürede tamamlayacağız. Hemşerilerimizin gönlü rahat olsun, Adana’daki hizmet noktasındaki tüm ihmal edilmişlikleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

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