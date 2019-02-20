Adana Büyükşehir, 10 bin yön levhasını yeniledi

ADANA Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla 15 ilçedeki 828 yerleşim merkezinde yön levhalarını yeniledi.Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ağında bulunan güzergahlarda 4 bin adet direk kullanılarak uluslararası standartlara uygun 10 bin adet fosforlu yön levhasının montajı tamamlandı.Adana Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda 3 bin 230 kilometre asfalt yol, 308 adet köprü ve menfezin yapımını, akıllı kent uygulaması, bölgesel ulaşım rehberi, 225 belediye otobüsünde ücretsiz internet (wi-fi) kullanımı hizmeti verdiği ayrıca 153 otobüsü filosuna dahil ettiği açıklandı.Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 15 ilçede yürüttüğü çalışmada 828 yerleşim merkezindeki yön levhaları yenilendiği belirtildi. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde 4 bin adet direk kullanılarak uluslararası standartlara uygun 10 bin adet fosforlu yön levhasının montajı tamamlandığı açıklandı.

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