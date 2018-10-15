Adana Baro Başkanı Veli Küçük, güven tazeledi

ADANA, () - ADANA Barosu'nun genel kurulunda mevcut Başkan Veli Küçük güven tazeledi.

Seyhan Oteli'nde yapılan Adana Barosu seçimlerinde mevcut başkan Veli Küçük, 1397 oy; diğer aday Yılmaz Özkıral ise 438 oy aldı.

Veli Küçük, sonuçların alınmasının ardından yaptığı konuşmasında, tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Küçük, "Çok demokratik, çok çağdaş usullerle geçen bir seçim süreci yaşadık. Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Adana Barosu'na, yargı camiasına, adalet mekanizmasına hizmet edebilme, fayda sağlayabilme yarışı. Katılımcı, etkin ve güçlü baro anlayışını, birlikte yönetme kültürünü hep birlikte ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi. Yılmaz Özkıral'da , yeniden başkan seçilen Veli Küçük ve kurul üyelerini kutladı.



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