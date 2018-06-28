Adana Adliyesi kavga değil çocuklara oyun alanı oldu

TÜRKİYE'de kavgalarıyla anılan ancak son dönemde yapılan projelere ve çalışmalarla adından söz ettiren Adana Adliyesi, bu kez çocukların oyun alanı oldu.Kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuk istismarına karşı Türkiye’de ilk kez yapılan uygulamalara, ülkenin en büyük tarım açık ceza infaz kurumundan 20 bin kişinin faydalanabildiği eğitim tesisine, hükümlülerin meslek edindirilmelerinden kente yapılan milyonlarca liralık adalet yatırımlarına kadar onlarca proje ve çalışmaya ev sahipliği yapan Adana Adliyesi, artık koridorlarında kavgalara da sahne olmuyor.Adliyede güzel şeylerin de olduğunu gösteren örneklere çocuklar da katıldı. Aileleriyle birlikte mahkemedeki duruşma için Adana Adliyesi’ne gelen 4 ile 7 yaşları arasındaki 6 çocuk, birinci kattaki kantinin de bulunduğu ortak açık alanda gönüllerince oyun oynadı. Çocukların oyunlarıyla renkli görüntülere sahne olan adliye, oyun parkına çevrildi. 6 çocuk, yaklaşık yarım saat açık havayı da fırsat bilip kovalamaca gibi oyunlar oynadı. Çevredeki vatandaşlar da adliyedeki kasvetli havayı yumuşatan çocukların oyunlarını tebessümle izledi.

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