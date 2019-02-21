'Adalet Sizsiniz' oyunu Çankaya’da sahnelendi

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi, Halkevlerinin 87’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın sahnelediği 'Adalet Sizsiniz' oyununu Çankayalılarla buluşturdu.

MEB Şura Salonu'nda sahnelenen oyunda, M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston’da adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikâyeleri ele alınıyor.

'DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Halkevlerinin 87’nci yılını kutlayarak,"İki büyük ustamıza çok teşekkür ediyorum. Onları izlemek bizim için çok büyük bir şans. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi özgür demokrat yürekler var. Aynı eseri günümüzde de Türkiye’deki pek çok davada sergilemek mümkün. O nedenle demokrasi için, özgürlük için mücadelemiz devam edecek. Biz de bu meşaleyi yakmaya devam edeceğiz. Yaşasın hak, yaşasın hukuk, yaşasın adalet" dedi

Usta oyuncu Rutkay Aziz ise, "Çankaya’mızın, Ankara’mızın ve ülkemizin demokrasi, barış, özgürlük ve hukuk davasında kalmasını diliyorum ki, insanlık tarihinin tekerleği bizden yana dönsün" diye konuştu.

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