Adalet Meydanı ve Adalet Parkı, 24 Ocak'ta açılıyor

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından, 18 Mart Stadyumu'nun hemen yanında yer alan ve halk arasında üçgen park olarak bilinen alanda çalışmaları tamamlanan Adalet Meydanı ve Adalet Heykeli, 24 Ocak Perşembe günü açılacak.

Çanakkale'de 2 yıl önce Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen Adalet Kurultayı'nda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in tasarımı olan Adalet Heykeli sergilendi. Kurultayın ardından Çanakkale Belediyesi, Adalet Heykeli'nin kent merkezinde sergilenmesi için çalışma başlattı.

Belediye tarafından 18 Mart Stadyumu yanında üçgen park olarak bilinen alan yeniden düzenlenerek, Adalet Parkı haline getirildi. Parka, sol elinde adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücü simgeleyen kılıç, sağ elinde ise, adaletin dengeli şekilde dağıtılmasını simgeleyen terazi bulunan ve tarafsızlığın simgesi olarak da gözleri kapalı olan Adalet Tanrıçası Themis heykeli konuldu. Arka planında ise güneşi simgeleyen 6 sütun yer aldı. Heykelin kaidesini ve sütunlarını da, üzerlerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı kırmızı tuğlalar oluşturdu. Tasarlanan yapıda, ana düşünce olarak, din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı olmaksızın tüm insanların ancak el ele, bir araya gelerek adaleti yüceltebileceği düşüncesi sembolize edildi. Toplamda, 1077,38 metrekare büyüklüğündeki Adalet Parkı'nın 650 metrekaresi yeşil alan, 160 metrekarelik kısmı da çocuk oyun alanı olarak düzenlendi.

Adalet Meydanı ve Adalet Heykeli tamamlanan çalışmaların ardından, 24 Ocak Perşembe günü düzenlenecek törenle açılacak.

ÇANAKKALE, ()

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