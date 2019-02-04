Adalet Komisyonu Başkan Kahveci, Mersin Barosu'nu ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, yönetim kurulu üyeleri Ece Kovan Demirtaş, Mahçe İnanoğlu Deprem ve Burak Can Erden'in de yer aldığı ziyarette; avukatların ve adliye çalışanlarının daha verimli çalışması ve vatandaşların işlerini daha kolay çözebilmeleri için, adliyede yaşanan sorunların giderilmesi konusunda işbirliği yapılmasında görüş birliğine varıldı. Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sorunların çözümünde karşılıklı fikir alışverişinin önemli olduğun belirtti.

Komisyon Başkanı Kahveci ise adaletin tesisinde önemli yer tutan, yargının kurucu unsuru olan avukatların ve adliye çalışanlarının iş yükünün azaltılıp, adliyedeki aksaklıkların giderilip daha fazla verim sağlanması için karşılıklı fikir alışverişinin önemli olduğunu belirterek, Yeşilboğaz ve yönetim kuruluna başarı diledi.



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