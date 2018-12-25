Adaklık kurban dolandırıcılığı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde adaklık kurban bağışında bulunacağı vaadiyle 3 kişiyi 8 bin 480 lira ve 1594 Euro dolandırmakla suçlanan M.E. tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran yurt yöneticileri K.B., K.A.Ç. ve İ.Y., inşaat şirketinin muhasebecisi olduğunu söyleyen M.E.'nin inşaatların satılması için yurtlara adaklık kurban bağışında bulunacağı bahanesiyle kendilerini dolandırdığını öne sürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis K.B.'den 1500 TL, K.A.Ç.'den 6 bin 980 TL, İ.Y.'den ise 1594 Euro kapora alıp, dolandırmakla suçlanan M.E.'nin Alanya'da oturduğunu belirledi. Alanya'da düzenlenen operasyonla yakalanan M.E. Manavgat'a getirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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